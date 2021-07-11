Аргентина со счетом 1:0 обыграла Бразилию и выиграла Кубок Америки

Футболисты сборной Аргентины выиграли у Бразилии и стали победителями 47-го Кубка Америки.

Гол Анхеля Ди Марии принес Аргентине победу над Бразилией в финальном матче завершившегося Кубка Америки. На 22-й минуте встречи игрок французского клуба "Пари Сен-Жермен" получил передачу от Родриго Де Пауля и реализовал выход один на один с вратарем. Ди Мария был признан лучшим футболистом матча в Рио-де-Жанейро.

Победа позволила сборной Аргентины сравняться по количеству выигранных Кубков Америки. Форвард Лионель Месси в семи матчах забил четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира с колумбийцем Луисом Диасом. Следующее континентальное первенство пройдет в 2024 году в Эквадоре.