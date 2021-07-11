Война с Японией за Курилы возможна: в Ассоциации развития Сахалина бьют тревогу

Россия должна «поставить точку» в территориальном споре с Японией и объявить, что Токио совершил недружественный акт, признав Курильские острова «японскими территориями» в 2009 году, заявил замглавы Ассоциации развития Сахалина и Курильских островов (АРСИКО) Иван Кульнев. По его мнению, РФ нерешительными действиями сама разжигает реваншистские настроения в Японии.

«Да как вообще представить ситуацию, что руководители России посещают Сахалинскую область, после этого японская сторона выдвигает ультиматумы. Закрадывается мысль, что в позиции Москвы есть прорехи, если такое становится возможным», — рассказал Кульнев изданию «Свободная Пресса».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам эксперта, само обсуждение мирного договора с Японией предполагает передачу ей островов, что подрывает нашу национальную безопасность. Кульнев отмечает, что в России нет «дня победы над Японией», хотя отмечается дата окончания Второй мировой войны. В СССР же было выпущено 1,8 миллиона медалей «За Победу над Японией»: на ней профиль Иосифа Сталина символично смотрит вправо, на восток, а на медали «За Победу над Германией» влево, на запад.

Кульнев считает, что российско-японская программа совместного освоения островов дает Токио лишние поводы для спекуляций. Японские власти регулярно выражают протесты против каких-либо действий на суверенной российской территории: они возмущаются учениям ВС РФ на Курилах и даже газификации островов.

Предприниматели же не стремятся развивать бизнес в столь напряженной обстановке — грандиозный проект привлечения на острова 400 тысяч туристов в год «так и остался на бумаге», сетует Кульнев.

«Бизнес очень чувствителен к политическим играм. И когда постоянно идут непонятные переговоры, то бизнес не хочет вкладываться. А ведь мы могли развивать туризм на островах», — поделился мыслями общественник.

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Но самая худшая перспектива — военный конфликт, полагает замглавы АРСИКО. По его мнению, в столице риски такого развития событий не оценивают должным образом.

«Посмотрите, сколько Япония тратит на вооружения. В перспективе не исключен и военный конфликт. Об этом в Москве вообще думать не хотят. Фактически мы своими руками помогаем японцам, и это очень печально», — заключил Кульнев.

Ранее глава центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал «ПС», почему консенсуса с Японией по вопросам Курил можно не ждать.