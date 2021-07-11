Лидер молдавских коммунистов Воронин призвал поддерживать отношения с Россией

Молдавия должна поддерживать добрососедские отношения со всеми странами. Об этом заявил лидер Партии коммунистов республики Владимир Воронин.

По его словам, страна должна поддерживать связи со стратегическими партнерами.

"У нас есть договор о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, другими странами, и нужно развивать эти отношения", — сказал Воронин.

Политик также выступил за создание широкой коалиции в парламенте Молдавии. Подобные меры необходимы для реинтеграции страны, передает ТАСС.