Почти 70 тысяч иностранцев вакцинировались от COVID-19 в Москве

Иммунизацию от COVID-19 в Москве в общей сложности прошли 68 тыс. иностранных граждан, рассказали в столичном оперативном штабе.

За четыре дня с начала работы крупнейшего центра вакцинации в московских "Лужниках" медперсонал вакцинировал 24 тыс. иностранцев, рассказали в оперштабе.

Пропускная способность прививочного центра в "Лужниках" оценивается в около 15 тыс. человек в сутки. Медицинское учреждение также изменило расписание и теперь готово принимать граждан с 08:00 до 22:00, сказано в сообщении.