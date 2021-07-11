Мужчина из-за жары открыл дверь самолета Москва — Анталья

Пассажир не выдержал жары в салоне самолета и открыл аварийный люк.

Прошлой ночью в аэропорту Шереметьево один из пассажиров решил открыть дверь самолета, который направлялся из Москвы в Анталью. В результате случившегося опустился спасательный трап.

СМИ сообщили, что рейс сильно задержался, а все пассажиры ждали вылета в самолете с неработающей системой кондиционирования. Мужчине стало душно, он не выдержал жары и пошел на отчаянный шаг, чтобы решить проблему. В итоге летное судно задержалось почти на четыре часа.

Теперь решительному пассажиру грозит наказание за его отчаянный поступок, сообщил сайт 360tv.ru. Авиакомпания организовала комиссию по расследованию инцидента.