Актер шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников потерял отца

Вячеслав Мясников, известный участием в шоу "Уральские пельмени", рассказал поклонникам о горе в семье — ушел из жизни его отец.

Вячеслав Мясников сообщал подписчикам, что его родители заразились коронавирусом. Родственники артиста находились в больнице. Врачи боролись за жизнь отца звезды "Уральских пельменей", но спасти мужчину не удалось — тот скончался от последствий COVID-19. Актер рассказал о трагедии в семье на своей странице в Instagram.

"Папа! Сегодня в больнице не стало моего папы! Как же это тяжело… Дорогой мой, как же так?!" — с грустью поделился Мясников.

В память об ушедшем из жизни отце актер опубликовал архивные снимки. Вячеслав Мясников поделился совместными фотографиями, а также кадрами, где мужчина совсем молод. Поклонники поддержали в комментариях звезду "Уральских пельменей" и выразили соболезнования.