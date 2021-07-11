Сотрудники МЧС локализовали 14 тысяч гектаров леса в Челябинской области

Синоптики спрогнозировали обильные дожди в Челябинской области, где разбушевались пожары.

Ранним утром лесные пожары в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах были локализованы. По данным МЧС, очагов открытого горения не осталось.

Сейчас специалисты продолжают следить за обстановкой в регионе. По данным синоптиков, там должны пройти обильные дожди.

Ситуацию с пожарами удалось стабилизировать. Для тушения огня были привлечены 796 человек и 168 единиц техники, а также самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.