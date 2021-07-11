Дана Уайт не исключил четвертого боя между Макгрегором и Порье

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье могут провести еще один очный поединок.

Дастин Порье 11 июля одержал победу техническим нокаутом над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Бой, который стал главным событием турнира в Лас-Вегасе, был завершен в первом раунде. Оступившись, Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить поединок. Президент UFC Дана Уайт уже сообщил, что бойцы могут провести реванш.

"Дастин будет драться за пояс. Потом Конор выздоровеет, и, наверное, у них будет реванш. Я не думаю, что их противостояние окончено. Невозможно завершить бой вот так. Этот поединок не завершился", — отметил глава промоушена.

До боя на турнире UFC 264 Макгрегор и Порье дрались дважды. Первый поединок прошел в 2014 году и завершился победой ирландца, который отправил соперника в нокаут в первом раунде. В январе Порье удалось взять реванш.