Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва преодолела пиковые значения заболеваемости COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

Также отмечается небольшое снижение уровня заболеваемости, сообщил московский градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

"Москва, конечно, переживает очень трудные, сложные времена... Слава богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости", — заметил Собянин.

В сутки в столице регистрируется около 1,7 тыс. тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, отметил мэр. В столице с 28 июня действует система QR-кодов, обязательных для предъявления в ресторанах, кафе и массовых мероприятиях.