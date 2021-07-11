Сценарий Киева по депортации россиян прокомментировали в Крыму

Крымский парламентарий Юрий Гемпель назвал чудовищным сценарий Киева по возвращению Крыма и депортации российских граждан с территории полуострова.

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям прокомментировал высказывание вице-премьера, министра Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова. Политик заявлял, что украинские власти рассматривают несколько сценариев, касающихся граждан России после "возвращения полуострова" в состав страны, включая их депортацию.

"Киевские политики продолжают поражать своим чудовищем цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ", — заявил РИА Новости Гемпель.

По словам парламентария, представители украинских властей — разрушители по своей сути. Но Крыму в составе России нечего бояться.

Ранее идею Киева депортировать граждан России с территории Крыма высмеял российский сенатор Алексей Пушков. По мнению Киева "возвращение" произойдет "как-то само по себе", отметил парламентарий.