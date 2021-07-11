Властям США сообщили о необходимости третьей дозы вакцины Pfizer

Компания Pfizer настаивает на необходимости применения третьего укола вакцины от коронавируса, пишет The Washington Post.

Отмечается, что об этом запланировано объявить на встрече с главами профильных государственных учреждений. Бустерная доза, которую вводят через шесть месяцев после вакцинации, позволяет выработать в 5-10 раз выше больше антител по сравнению со стандартными двумя уколами, отмечают исследователи Pfizer.

Также в компании выразили беспокойство снижением эффективности вакцины как щита против заболеваемости, при этом, ее эффективность в предотвращении серьезного течения болезни довольна высока.

Ранее медицинские власти США пришли к выводу, что привитым третья доза вакцины пока не нужна, однако они могут поменять свое решение в случае достаточных доказательств.