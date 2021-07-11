Ученый РАН высказался об эффективности "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19

Разработанная в России вакцина "Спутник V" защищает от индийского варианта коронавируса "Дельта", заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) отметил, что в мире созданы эффективные противовирусные вакцины, в том числе "Спутник V", в которых ключевыми компонентами стали вирусы, мРНК и белки. По данным из США, Великобритании и других стран, векторные вакцины защищают от варианта коронавируса "Дельта", хоть и в меньшей степени, уточнил ученый.

"Защищали от исходного варианта на 95%, а сейчас защищают от варианта "Дельта" на 90%", — цитирует Нетесова РИА Новости.

По мнению ученого, справиться с коронавирусом помогут ношение масок и вакцинирование. Но для борьбы с COVID-19 также потребуется сознательность граждан, подчеркнул член-корреспондент РАН.

Ранее эффективность и безопасность вакцины против коронавируса "Спутник V" подтвердил журнал Nature. Препарат базируется на основе сконструированного аденовируса, с помощью которого генетический код белка шипа SARS-CoV-2 доставляется в клетки организма.