Зеленского обвинили в поддержке националистических настроений на Украине

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке националистических настроений в стране.

В своем Telegram-канале парламентарий напомнил о словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, назвавшего Зеленского "первым президентом национал-патриотом".

"Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!" — считает Кива.

Ранее Кива заявил, что попытки выдать пособников националистов на Украине за героев являются очередным проявлением гибридной войны Запада. Целью таких действий депутат считает тотальное уничтожение славянских народов.