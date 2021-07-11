ЕС направит вертолеты на границу Литвы с Белоруссией для усиления контроля

Брюссель направит на границу Литвы с Белоруссией вертолеты, чтобы усилить пограничный контроль.

Вертолеты будут направлены в Литву для усиления контроля на границе и управления потоками мигрантов через нее на востоке. Также Евросоюз отправит в регион переводчиков и людей для работы с нелегальными мигрантами. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее стало известно, что Frontex планирует увеличить в два раза масштабы операции на границе Белоруссии и Литвы. Это решение было принято на фоне увеличения миграционного давления.