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Биолог Нетесов призвал россиян забыть про чипирование во время вакцинации

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Биолог Нетесов призвал россиян забыть про чипирование во время вакцинации

Вакцинация защищает от коронавирусной инфекции и может остановить пандемию, поэтому следует скорее забыть про "чипирование" и другие связанные с прививкой заблуждения.

В мире уже работают примерно 12 видов вакцины против коронавируса. Сейчас главная задача — организовать вакцинацию среди населения и продолжать производство препаратов, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

Победить пандемию без сознательности каждого человека будет трудно. Необходимо "дурь выбить про "5G"", заключил ученый.