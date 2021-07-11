Биолог Нетесов призвал россиян забыть про чипирование во время вакцинации

Вакцинация защищает от коронавирусной инфекции и может остановить пандемию, поэтому следует скорее забыть про "чипирование" и другие связанные с прививкой заблуждения.

В мире уже работают примерно 12 видов вакцины против коронавируса. Сейчас главная задача — организовать вакцинацию среди населения и продолжать производство препаратов, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости.

Победить пандемию без сознательности каждого человека будет трудно. Необходимо "дурь выбить про "5G"", заключил ученый.