Австралийские войска покинули Афганистан

Австралийские военнослужащие покинули Афганистан, сообщил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News глава оборонного ведомства Австралии Питер Даттон.

Министр отметил, что эта военная кампания подошла к концу, но Австралия не отказывается от сотрудничества в других с участием США.

"Это не означает, что мы не будем участвовать в других кампаниях с Соединенными Штатами, возможно, с участием SAS (австралийская авиадесантная служба специального назначения. — Прим. ФАН) или иных сил специального назначения, если мы посчитаем, что это отвечает нашим национальным интересам или интересам наших союзников", — заявил Даттон.

По его словам, за 20 лет в военной кампании в Афганистане приняли участие свыше 39 тыс. австралийских военнослужащих. Но в последние годы контингент сократили от 1,5 тыс. до 80 солдат и офицеров. Даттон подчеркнул, что после вывода своего контингента из Афганистана Австралия останется его союзником в борьбе с терроризмом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен растущей напряженностью на фоне вывода из Афганистана американских войск. Но вопрос введения в страну российского миротворческого контингента не обсуждается, подчеркнул он.