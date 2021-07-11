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Австралийские войска покинули Афганистан

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Австралийские войска покинули Афганистан

Австралийские военнослужащие покинули Афганистан, сообщил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News глава оборонного ведомства Австралии Питер Даттон.

Министр отметил, что эта военная кампания подошла к концу, но Австралия не отказывается от сотрудничества в других с участием США.

"Это не означает, что мы не будем участвовать в других кампаниях с Соединенными Штатами, возможно, с участием SAS (австралийская авиадесантная служба специального назначения. Прим. ФАН) или иных сил специального назначения, если мы посчитаем, что это отвечает нашим национальным интересам или интересам наших союзников", заявил Даттон.

По его словам, за 20 лет в военной кампании в Афганистане приняли участие свыше 39 тыс. австралийских военнослужащих. Но в последние годы контингент сократили от 1,5 тыс. до 80 солдат и офицеров. Даттон подчеркнул, что после вывода своего контингента из Афганистана Австралия останется его союзником в борьбе с терроризмом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен растущей напряженностью на фоне вывода из Афганистана американских войск. Но вопрос введения в страну российского миротворческого контингента не обсуждается, подчеркнул он.