Финансист назвал самые уязвимые в ближайшее время валюты

Финансовый аналитик Марк Гойхман, описал факторы, влияющие на рубль.

Специалист в беседе с "Российской газетой" отметил, что индексы деловой активности в США и в мире в целом снизились. Инвесторы воспринимают это как признак торможения импульса роста.

Основной причиной этому являются более агрессивные штаммы коронавируса, полагает финансист. Могут вернуться ограничения, локдауны и замедление динамики экономики. Удар по сырью, акциям, валютам развивающихся рынков бьет и по рублю.

Специалист считает, что в близкой перспективе в случае усиления рисков могут пострадать валюты развивающихся рынков и экспортеров сырья. В частности, снизятся в стоимости канадский, австралийский и новозеландский доллары, а также норвежская крона, турецкая лира, бразильский реал, мексиканский песо и прочие.