МВД продлило до осени мораторий на выдворение мигрантов из России

Мораторий на принятие решения о нежелательности пребывания иностранных граждан будет действовать на территории РФ до 30 сентября.

Так, с 16 июня до 30 сентября вновь введен мораторий на вынесение новых решений о нежелательности пребывания в РФ иностранных граждан. Действие этой нормы закончилось 15 июня. Ранее соответствующий указ издал президент РФ Владимир Путин на фоне распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Мораторий не распространяется на лица, которые освободились из мест лишения свободы, а также нарушившие законодательство о государственной границе России. Также данная норма не касается иностранных граждан, которые содействуют в совершении террористических или экстремистских актов или совершающих их.