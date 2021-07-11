Историк Буранов раскрыл ключевой подвиг СССР в войне с Германией

Крупнейшие промышленные предприятия СССР были эвакуированы в дальние районы, что стало еще одним фактором для победы над Германией.

Промышленность увезли в тыл, где до них не могли добраться гитлеровские войска. При этом работникам заводов пришлось восстанавливать работу практически в полях, что зачастую было не менее тяжело, чем сражаться с противником на поле битвы, рассказал военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов в беседе с РИА Новости.

"И во многом благодаря этому уже к концу 1942 года советская промышленность стала обходить немецкую промышленность", — подчеркнул эксперт.

Советские специалисты смогли продолжить работу над основными видами военного вооружения. Это стало одним из важнейших факторов, которые привели СССР к победе над врагом, наравне с подвигами фронтовиков, уверен историк.