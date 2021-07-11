Жозеп Боррель призвал Евросоюз реагировать на вакцинную дипломатию России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что нужно реагировать на "вакцинную дипломатию", которую якобы используют Москва и Пекин.

Боррель считает, что Россия и Китай используют препараты от коронавирусной инфекции, чтобы достигать собственных целей. Он также заявил, что Евросоюзу необходимо уделить внимание этому. Соответствующей информацией поделилось РИА Новости.

Однако при этом глава дипломатии Евросоюза призвал к сотрудничеству с Москвой и Пекином. Боррель сделал это заявление во время своего визита в Хорватии.