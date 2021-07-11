Главу СБ президента Гаити уличили в частых полетах в Колумбию

Главу службы безопасности президента Гаити Димитри Эрарда обвинили в частых визитах в Колумбию.

Отставных военных Колумбии обвиняют в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Даты полетов Эрарда совпадают со временем, когда проходило согласование заключительных деталей атаки на главу государства, передает РИА Новости.

В столичной прокуратуре недавно распорядились о допросе людей, которые несут ответственность за безопасность убитого президента. Преступники 12 раз попали в тело Моиза, но охранники, которые находились с ним рядом, не пострадали.