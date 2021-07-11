Аналитики спрогнозировали рост кредитования на авто в России до 50%

Автокредитование в России в 2021 году может увеличиться до 50%. Об этом сообщили представители БКИ и банков.

Темп выдачи кредитов и высокий спрос людей являются причинами такого роста на авторынке. Отмечается, что невысокий объем автокредитов был выдан в мае из-за длинных праздников и сезонности. Об этом информируют "Известия".

Некоторые участники рынка рассказали о большой несправедливости в сфере автокредитования. Эксперты ожидают пролонгации льготной программы, а другие боятся прогнозировать темпы развития рынка из-за дефицита конкретных марок автомобилей.