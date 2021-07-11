Войска США попали под обстрел на востоке Сирии

Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии.

Соответствующей информацией поделилось агентство Рейтер, ссылаясь на источник в минобороны США. Информация о пострадавших и ущербе в результате атаке пока отсутствует.

Источник в минобороны, на которого ссылается агентство, заявил, что обстрел американских военных произошел на газоперерабатывающем заводе "Коноко" на востоке Сирии.

Ранее американская военная база в Сирии подверглась обстрелу реактивными снарядами. Инцидент произошел 4 июля около нефтяного месторождения Эль-Омар.