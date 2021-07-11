Патрушев получил поздравление от Путина с 70-летием

Секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев получил от президента России Владимира Путина поздравление с 70-летием.

Лидер страны отправил Патрушеву сообщение. В нем Путин отметил, что их связывают долгие годы совместной работы. Президент подчеркнул, что секретарь Совета безопасности постоянно демонстрировал высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности.

"Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем", — сообщил Путин.

Он отметил, что Патрушев также неизменно показывал умение брать на себя ответственность в решении важных задач. Путин добавил, что благодаря генералу армии Совет Безопасности России работает как компетентная команда.