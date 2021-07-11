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Инаугурацию временного президента Гаити Ламбера отложили

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Инаугурацию временного президента Гаити Ламбера отложили

Сенаторы приняли решение отложить присягу временного президента, так как они хотят быть на ней в полном составе, заявил Жозеф Ламбер в Twitter.

Избранный временный президент Гаити заявил, что в стране необходимо возродить надежду. Ламбер был выбран большинством голосов Сената Гаити временным президентом страны после убийства Жовенеля Моиза.

В результате нападения наемников на резиденцию президента действующий национальный лидер страны получил смертельное ранение. Супруга Моиза также получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. В республике было введено военное положение на 15 дней.