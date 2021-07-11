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Сто тысяч немцев получили подтверждения вакцинации по ошибке

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Сто тысяч немцев получили подтверждения вакцинации по ошибке

Больше 100 тысяч людей, которые привились только одним компонентом препарата от коронавируса, в результате ошибки получили подтверждения о полной вакцинации.

Сообщается, что примерно 460 тысяч людей, проживающих в земле Бранденбург, получили сертификат от местного минздрава о полном прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Но к тому времени только 382 тысячи немцев привились двумя дозами препарата.

В результате этого больше 100 тысяч бранденбуржцев получили по ошибке подтверждение полной иммунизации. Соответствующей информацией поделилось издание BZ Berlin.