Пушков высмеял идею Киева о депортации россиян из Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял идею Киева депортировать граждан РФ с Крыма.

Инициатором такого предложения стал вице-премьер Алексей Резников. Политик также по совместительству занимает пост министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Он рассказал, что правительство Украины рассматривает несколько сценариев по отношению к 500 тысячам россиян. Они переехали в Крым после 2014 года.

В своем Telegram-канале Пушков сообщил, что чиновники из Украины не говорят о вариантах "возвращения" полуострова. По словам сенатора, Киев не раз делал громкие неосуществимые заявления.

"Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма", — заявил он.

Сенатор иронично ответил, что по мнению Киева "возвращение" произойдет "как-то само по себе". Он считает, что такой расчет превращает заявления украинских властей в бессмысленный фарс и клоунаду.