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Глава МИД Белоруссии ответил на планы Литвы построить стену на границе

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Глава МИД Белоруссии ответил на планы Литвы построить стену на границе

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не против возведения Литвой забора на границе с республикой из-за нелегальных мигрантов.

Литва заявила, что в последнее время число задержанных нелегальных мигрантов из Белоруссии растет. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у Минска нет ни сил, ни денег сдерживать потоки мигрантов из-за санкций Запада. Об этом сообщает RT.

"Ради бога, пусть строят (забор. Прим. ред.). На сей счет уже … все сказано", сказал Макей.

Глава МИД Белоруссии заявил, что Евросоюз не должен обижаться на потоки мигрантов, так как Запад прекратил финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, а Минск направил все средства на нужды белорусов. Макей отметил, что никто не будет защищать Запад за свой счет.