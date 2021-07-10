Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

УЕФА отметил высокий уровень профессионализма сборной России

96
УЕФА отметил высокий уровень профессионализма сборной России

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен положительно оценил работу оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Спортивный функционер побывал на одном матче с участием сборной России и отметил атмосферу и высокий уровень профессионализма футболистов.

"Надеюсь, вы также получили удовольствие от работы над этим проектом и насладитесь просмотром финала турнира, который, вне всяких сомнений, будет невероятным. От имени УЕФА и себя лично желаю вам успеха в будущих начинаниях", — следует из письма Каллена.

Сборная России на групповом этапе чемпионате Европы по футболу набрала три очка, обыграв команду Финляндии (1:0), и покинула турнир. На "Газпром Арене" в Северной столице состоялись игры ЧЕ-2020 между сборными Бельгии и России (3:0), командами Польши и Словакии (1:2). Кроме того, на стадионе на Крестовском острове финны проиграли россиянам (0:1), шведы минимально одолели словацкую сборную (1:0), бельгийцы взяли верх над финской командой (2:0), Швеция сыграла с Польшей (3:2), а в четвертьфинале Евро-2020 встречались команды Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 — по пенальти).