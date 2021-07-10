УЕФА отметил высокий уровень профессионализма сборной России

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен положительно оценил работу оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Спортивный функционер побывал на одном матче с участием сборной России и отметил атмосферу и высокий уровень профессионализма футболистов.

"Надеюсь, вы также получили удовольствие от работы над этим проектом и насладитесь просмотром финала турнира, который, вне всяких сомнений, будет невероятным. От имени УЕФА и себя лично желаю вам успеха в будущих начинаниях", — следует из письма Каллена.

Сборная России на групповом этапе чемпионате Европы по футболу набрала три очка, обыграв команду Финляндии (1:0), и покинула турнир. На "Газпром Арене" в Северной столице состоялись игры ЧЕ-2020 между сборными Бельгии и России (3:0), командами Польши и Словакии (1:2). Кроме того, на стадионе на Крестовском острове финны проиграли россиянам (0:1), шведы минимально одолели словацкую сборную (1:0), бельгийцы взяли верх над финской командой (2:0), Швеция сыграла с Польшей (3:2), а в четвертьфинале Евро-2020 встречались команды Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 — по пенальти).