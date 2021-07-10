Напавший на правоохранителя в Грозном был ликвидирован ответным огнем

Уроженец Грозного, в субботу вечером напавший на полицейского с ножом, был ликвидирован ответным огнем правоохранителей.

Такой информацией поделилось СУ СК по региону.

Ранее сообщалось об установлении личности атаковавшего правоохранителя в Грозном мужчины. Им оказался 28-летний Курейш И. Злоумышленник подошел к правоохранителям на 21-м КПП и попытался ударить ножом сержанта полиции Магомеда Г. Мотив преступника остается неизвестным. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, а после в ногу нападавшего. Позднее он скончался в больнице регионального центра.