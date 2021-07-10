РПЦ предупредила белорусскую церковь о возможном расколе по "украинскому сценарию"

Существуют зарубежные структуры, которые нацелены на раскол православной церкви в Белоруссии по аналогии с Украиной, считает митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Как сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в Белоруссии, США и других странах находятся небольшие группы людей, которые постепенно продвигают идею раскола верующих. Они планируют реализовать "украинский сценарий", говорит митрополит.

"Уже есть некие раскольничьи структуры. Они пока совершенно незаметны. Это пока какие-то маленькие группы людей, которые именуют себя "белорусской автокефальной церковью". В основном эти люди находятся вне пределов Белоруссии — в США и в других странах", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Сейчас развитие "украинского сценария" в Белоруссии маловероятно, так как идея автокефалии не нашла поддержки среди верующих. В будущем он не исключил, что ситуация может вновь повториться, так как противникам РПЦ нужно завершить поставленную перед собой задачу.