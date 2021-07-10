Харри Кейн оценил сборную Италии перед финалом Евро

Капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн поделился мнением о финальном матче чемпионата Европы против команды Италии.

По словам форварда, сборная Роберто Манчини — сплоченный и прекрасный коллектив.

"То, что финал Евро-2020 пройдет на "Уэмбли", делает это событие еще более значимым. Предстоит тяжелая битва, но мы знаем, что наша команда в силах победить", — цитирует Кейна пресс-служба УЕФА.

Нападающий подчеркнул, что в таких важных поединках результат складывается из мелочей, поэтому необходимо сделать все необходимое, что они сложились в пользу англичан.

Финал Евро-2020 Италия — Англия пройдет в воскресенье, 11 июля, на лондонском "Уэмбли", старт — в 22:00 мск. В полуфинальных матчах Евро-2020 англичане победили сборную Дании (2:1), а итальянцы в серии пенальти были точнее испанцев (4:2).