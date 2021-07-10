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Победителем конкурса от "ЯRUS" стал житель Краснодарского края Сергей Руденко

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Победителем конкурса от "ЯRUS" стал житель Краснодарского края Сергей Руденко

Имена трех финалистов объявили организаторы всероссийского конкурса видеороликов "Необычная Россия" от новой соцсети "ЯRUS". Победителем стал житель Краснодарского края.

Конкурс насчитывает более 5 тысяч работ из 73 регионов России. Жюри предстояло отобрать трех победителей из выбранных 100 лучших видеороликов. Всем трем вручили ценные призы.

Условием участия был снятый видеоролик в каком-либо интересном месте. Конкурсанты могли выбрать как маленькую деревушку, так и целый регион страны. Видео нужно было прислать в редакцию. Работы размещались на главной странице социальной сети "ЯRUS", где они собрали более 2,5 млн просмотров. Организаторы заявили, что конкурс был направлен на знакомство россиян с разными уголками страны.

Лучший ролик снял житель Краснодарского края Сергей Руденко со своей виртуальной экскурсией по станице Варениковской. В своей работе он рассказал, что его вдохновило создать видеоролик и почему красивая и интересная Россия всегда находится поблизости. Второе место заняли жительницы Орла Анна Ваганова и Ольга Хомутова, в видеоролике которых представлены красоты города, а также история его основания при правлении Ивана Грозного.

Тройку победителей замыкает Руслан Итакаев из Волгоградской области. В его работе продемонстрирован остров Сарпинский. В ролике показаны кадры, снятые с квадрокоптера, а также семейные фотографии конкурсанта.

Победители конкурса "Необычная Россия" получили квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro, iPhone 12 Pro на 256gb и цифровую камеру GoPro за первое, второе и третье место соответственно.

"ЯRUS" является социальной экосистемой, которая объединяет самый популярный контент в одно приложение. Соцсеть позволяет слушать аудио, смотреть видео и следить за событиями в любом городе, а также узнавать новости из самых разных источников без рекламы.