Профессор Авенирович заявил о повышенных рисках заразиться COVID-19 в жару

Причины, по которым коронавирус быстрее распространяется в жару, назвал профессор и заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ Алексей Авенирович.

Жара усиливает распространение коронавирусной инфекции, считает эксперт. По словам врача, это связано с использованием таких средств охлаждения как кондиционер. Также Авенирович добавил, что в жаркую погоду вирусы распространяются куда быстрее.

"Жара утяжеляет течение болезни, особенно пациентов с дыхательной недостаточностью. В жару снижается количество кислорода в воздухе. Одышка будет развиваться быстрее", — подчеркнул профессор.

Согласно заявлению Авенировича, в жару важно проветривать помещения и открывать окна. Он добавил, что естественное проветривание в разы лучше, чем кондиционирование.