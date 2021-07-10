Главный тренер "Рубина" Слуцкий опроверг информацию о переговорах с РФС

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал возможное назначения себя на пост главного тренера сборной России.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков 8 июля сообщил о решении не продолжать сотрудничество с экс-главным тренером национальной команды страны Станиславом Черчесовым по обоюдному согласию сторон. Наставник "Рубина", бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий сообщил, что никаких контактов с РФС у него не было.

"Во-первых, со мной не связывались. Во-вторых, мне нравится моя нынешняя работа. Предпочитаю думать о том, что сейчас", — сказал российский специалист в интервью ТАСС.

Сборная России под руководством экс-тренера Станислава Черчесова заняла последнее место на групповом этапе чемпионата Европы по футболу, проиграв Бельгии и Дании. Россиянам удалось сломить сопротивление Финляндии, однако этого оказалось недостаточно для выхода в стадию плей-офф Евро-2020.