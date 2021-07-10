«Украина понимает нас»: Тихановская призналась, о чем говорила с Зеленским в Литве

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поговорила с Владимиром Зеленским в Литве. Белорусская оппозиционерка там проживает на постоянной основе, а президент Украины приехал с рабочим визитом с 6 по 7 июля — их встреча была неофициальной.

Тихановская заявила, что «на связи» с правительством Украины — она напомнила, что «встречалась онлайн» с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, накануне обвинившем руководство НАТО в сговоре с Россией. С Зеленским Тихановская обсудила украинскую помощь Белоруссии и поблагодарила Киев за присоединение к санкциям Евросоюза против своей страны.

«Вы приняли столько белорусов — десятки тысяч белорусов. Помогает Украина и с трудоустройством, и с легализацией белорусов. То есть всячески делает нам шаг навстречу, но они понимают белорусов, потому что сами прошли через это. <…> И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина — с белорусским народом», — заявила Тихановская в интервью украинскому изданию «Сегодня».

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

По ее словам, санкции против Белоруссии нужны, чтобы «политзаключенных выпустили», а не для того, чтобы убить экономику страны, «как сейчас пропаганда говорит». При этом она не упомянула, что введенные в конце июня секторальные санкции ЕС затрагивают важнейшие составляющие белорусской экономики: нефтяной сектор, продажу хлористого калия (по объемам экспорта из РБ в ЕС до недавнего времени лидировали удобрения), а также ограничивают доступ к рынкам европейского капитала.

Ранее сообщалось, что офис Тихановской получил дипломатический статус на территории Литвы.