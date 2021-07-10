Украина никогда не сможет "вернуть" полуостров Крым и депортировать россиян, заявил сенатор Сергей Цеков.

В Киеве заявили о намерении "выдворить" граждан РФ из Крыма после "возвращения" полуострова в состав Украины. Цеков считает, что этим "мечтам" не суждено сбыться.

"У них никогда не будет возможности реализовать то, о чем они говорят", — подчеркнул сенатор.

Такие заявления со стороны Киева делаются, что успокоить националистически больную часть украинского сообщества, передает сайт 360tv.ru. Цеков уверен, что власти Украины озвучивают "нереальные вещи".

Крым стал частью России в результате всеобщего референдума, где большинство граждан проголосовали за воссоединение с РФ. С тех пор Москва не подвергает сомнению свой суверенитет над полуостровом.