Эшли Барти обыграла Плишкову в финале Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде, в трех сетах 25-летняя спортсменка одолела чешку Каролину Плишкову.

В финальном поединке ракетка №1 Барти одержала победу над Плишковой, занимающей 13-е место в рейтинге WTA. С понедельника, 12 июля, чешка поднимется в рейтинге на шесть строчек.

Встреча, продолжительность которой составила без малого два часа, окончилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу австралийки. 25-летняя Барти выиграла второй в карьере турнир Большого шлема (ТБШ) в одиночном разряде.

В сентябре 2014 года тогда еще 18-летняя Барти приняла неожиданное решение сделать перерыв в профессиональной карьере теннисистки, но в 2017 году вернулась на корт.