Теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от выхода в финал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в рамках полуфинала Уимблдона.

Первая ракетка мира смогла сломить сопротивление и выиграть встречу со счетом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 и пробился в финальный этап одного из самых престижных теннисных турниров мира.

"Шаповалов заслуживает самых громких аплодисментов в свой адрес. У него впереди отличное будущее, это превосходный игрок. Моя мечта продолжается. Для огромная честь написать историю в спорте, который я люблю", — заявил серб.

Новак Джокович в финале теннисного турнира в Уимблдоне встретится с представителем Италии Матео Берреттини. Поединок пройдет 11 июля.