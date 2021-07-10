Житель Грозного хотел ранить сотрудников полиции ножом

Житель Грозного хотел напасть на полицейских с ножом. Злоумышленник подошел к стражам порядка, достал из рюкзака нож и попытался ранить сотрудников правоохранительных органов.

Согласно предварительным данным, правоохранители пытались остановить преступника, в том числе предупредительными выстрелами в воздух. Когда полицейские поняли, что нападавший не реагирует на предупреждение, они открыли по нему огонь.

Как стало известно, злоумышленника удалось задержать. Мужчину госпитализировали, но спустя несколько часов он скончался в больнице. Обстоятельства и детали происшествия уточняются.