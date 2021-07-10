Депутат Журавлев пообещал жителям Барнаула помочь с установкой памятника Герману Титову

Депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев посетил Алтайский государственный мемориальный музей советского космонавта Германа Титова.

Журавлев посетил Алтайский край, но местные чиновники попытались воспрепятствовать встрече депутата с различными организаторами и местными жителями.

Однако лидер "Родины" все же совершил рабочую поездку: он посетил Спортивную школу олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко, а также побывал в Алтайском музее Германа Титова. Жители Барнаула на встрече с Журавлевым попросили установить памятник Титову на аллее Космонавтов в Москве.

Журавлев пообещал, что подготовит обращение о восстановлении исторической справедливости и установке памятника в столице России.