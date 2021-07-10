Черчесов не считает провалом выступление сборной России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не считает выступление своей команды на текущем чемпионате Европы по футболу плохим.

Российский футбольный союз принял решение отправить в отставку специалиста 8 июля. На данный момент в шорт-лист на пост главного тренера сборной России входят только иностранные тренеры. Все задачи, которые были поставлены перед национальной командой, выполнены, заявил Черчесов в интервью "Спорт-Экспресс".

Сборная России по футболу не смогла пробиться в раунд плей-офф чемпионата Европы по футболу, уступив на групповом этапе Бельгии и Дании, одержав при этом победу только над Финляндией. Россияне за три матча набрали три очка и расположились на последнем месте в своем квартете.