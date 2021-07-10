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Руй Витория ответил на вопрос об уголовном деле против Промеса

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Руй Витория ответил на вопрос об уголовном деле против Промеса

Главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что не располагает большим количеством фактов касательно уголовного дела в отношении Куинси Промеса.

Новый наставник столичного "Спартака" Руй Витория рассчитывает, что руководство клуба окажет поддержку хавбеку Куинси Промесу, если у него возникнут проблемы в связи с расследованием прокуратуры Нидерландов. По словам португальского специалиста, полузащитник усердно работает на тренировках.

"Надеюсь, что в этом плане ситуация исправится и он (Куинси Промес. — Прим. Ред.) будет думать над тем, как прибавлять в футбольном плане. Надеюсь, что и клуб со своей стороны окажет всевозможную помощь, чтобы решить проблемы, если они появятся", — сказал тренер красно-белых в ходе пресс-конференции.

В пятницу стало известно, что нидерландская прокуратура намерена привлечь к ответственности 29-летнего Промеса за причастность к нанесению ножевых ранений летом 2020 года. Хавбек голландской сборной вернулся в расположение команды после выступления на Евро-2020.

Как сообщали СМИ, в прошлом году футболист поругался с одним из членов семьи во время вечеринки и ударил его ножом. 13 декабря Промеса арестовали, а спустя два дня отпустили, отметив, что Промес находится в статусе подозреваемого.