Злоумышленник ранил ножом двух человек в пригороде Парижа

Нападение случилось в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна. Преступник напал на продавца в магазине мобильных телефонов.

Оказалось, что между агрессивно настроенным мужчиной и продавцом возникла ссора, быстро переросшая в вооруженный конфликт. Злоумышленник напал на своего оппонента, ранил его ножом. Случайный свидетель попытался вступиться за потерпевшего, но также был ранен, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно, один из пострадавших в настоящий момент находится в реанимации. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в своем Twitter, что преступника задержали.