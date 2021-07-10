Аналитик Скориков раскрыл смысл провокации британского эсминца Defender у берегов Крыма

Британское правительство преследовало конкретные политические цели, отправляя к побережью Крыма военный корабль, заявил эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

В конце июня эсминец HMS Defender Военно-морских сил Великобритании вторгся в территориальные воды РФ. Экипаж игнорировал предупреждения, в связи с чем российским военным пришлось открыть предупредительный огонь. Лишь после этого нарушитель сменил курс. В России действия британского судна назвали провокацией, которая влечет за собой лишь рост напряженности в регионе. Тем не менее Лондон дал понять, что готов продолжать подобные морские походы.

Смысл таких манипуляций Соединенного Королевства Иван Скориков раскрыл на встрече в пресс-клубе "Петербургский уикенд", которую провела Медиагруппа "Патриот". По его словам, власти страны даже не стали скрывать политического подтекста столь опасной выходки. В этой связи аналитик жестко осадил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который открыто заявил, что Лондон считает "украинскими" воды у побережья Крыма.

Скориков также связал произошедшее с запуском "Крымской платформы", что заставляет Киев отчаянно искать поддержку на Западе. Он добавил, что накануне старта украинского проекта в Институте стран СНГ пройдет конференция, посвященная исторической принадлежности Крыма России.