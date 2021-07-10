Футбольная ассоциация Англии оштрафована за поведение фанатов сборной на Евро-2020

УЕФА принял решение оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии на сумму в 30 тыс. евро за неподобающее поведение фанатов английской команды на Евро-2020.

Англичане перед полуфинальным матчем чемпионата Европы по футболу против сборной Дании освистали гимн гостей, а также пытались мешать на протяжении всей встречи вратарю Касперу Шмейхелю. Под штраф со стороны УЕФА также попало использование пиротехнических средств на трибунах "Уэмбли".

Сборная Англии в финале Евро-2020 сыграет против Италии. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.