В Ростовской области из развлечений останутся только выборы

Власти Ростовской области усилили ограничения из-за коронавируса. Как сообщает пресс-служба губернатора, с 12 июля в регионе нельзя будет проводить массовые развлекательные мероприятия.

"При этом разрешены политические мероприятия согласно ФЗ "О выборах", однако число участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек", - говорится в сообщении.

Временно под запретом спортивные мероприятия со зрителями. Исключение сделали только для стадиона «Ростов-Арена». Но его трибуны должны быть заполнены максимум на половину.

За последние сутки в Ростовской области выявлено 319 новых случаев коронавируса — это 15 место в списке регионов по числу заболевших.