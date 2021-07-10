Пиар-менеджер МакSим заявила, что артистку рано отключать от ИВЛ

Представитель певицы Марины Максимовой, известной как МакSим заявила об изменениях в состоянии артистки. Однако Яна Богушевская уверена, что звезду рано отключать от ИВЛ.

Пиар-менеджер отметила, что исполнительнице хита "Трудный возраст" становится лучше. Несмотря на это, по-прежнему рано рассуждать о ее отключении от аппарата искусственной вентиляции легких.

"Марине действительно немного лучше, но рано говорить о выводе с аппарата. Она по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии находится", — заявила Богушевская в разговоре с журналистами ФАН.

В середине июня певицу госпитализировали с пневмонией. Из-за стремительного ухудшения медики приняли решение о том, что знаменитость необходимо срочно ввести в медикаментозный сон.

Примечательно, что на протяжении долгого времени вокалистка пыталась самостоятельно справиться с недугом. Она сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. В связи с этим МакSим принимала препараты от простуды, которые не справились с заболеванием.