Юрий Чайка рассказал о реакции Путина на идею создать казачьи подразделения в Росгвардии

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии.

Полпред российского лидера в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что казаки в будущем могут наладить сотрудничество с оборонным ведомством РФ и частями Росгвардии. По его словам, президент положительно отреагировал на идею привлекать казаков к охране государственных объектов и обеспечению общественной безопасности.

"Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать", — заявил Чайка.

Он подчеркнул, что казачьи батальоны и полки должны относиться к территориальным подразделениям Росгвардии.