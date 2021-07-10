Специалист по IT-безопасности объяснил рост цен на программное обеспечение Microsoft

Компания Microsoft заявила о повышении цен на коммерческое программное обеспечение и облачные сервисы в России с 1 октября.

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, что в своем официальном заявлении Microsoft сообщила, что цены для российских заказчиков сохранялись в рублях с 2018 года. Однако сейчас настало время скорректировать прайс-лист, добавили представители компании. Таким образом, цены будут соответствовать действующим в Центральной и Восточной Европе, где они зафиксированы в долларах, передает сайт 360tv.ru.

Вакулин также предположил, что мало кто может себе позволить покупать обеспечение по таким ценам, поэтому люди будут скачивать пиратские копии. Он подчеркнул, что лицензированные продукты обеспечивают пользователей большей степенью защиты, а в пиратских версиях больше уязвимостей.